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Екатеринбуржец взял бронзу в соревнованиях по плаванию в открытом море

09:21, 09 Сентябрь 2019
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Фото: Facebook Игоря Макеева
Состязание Oceanman проходило в Греции. Уралец преодолел 30 километров за десять часов.

Екатеринбуржец Игорь Макеев занял третье место в соревнованиях по плаванию в открытом море Oceanman, которые проходили в Греции. Уралец проплыл 30 километров по Ионическому морю от города Корони в Каламату. Фотографиями кубка и самих соревнований Игорь Макеев поделился в Facebook. В комментариях к посту екатеринбуржец рассказал, что на заплыв ушло около десяти часов. При этом спортсмен остался недоволен своим результатом. «Я дома в бассейне за неделю 15 за 4,21 проплыл — это более-менее», — написал Макеев, но добавил, что в открытой воде все по-другому и не всегда прогнозируемо.

Всего 30 километров отважились проплыть девять смельчаков, хотя, чтобы получить звание Oceanman, хватило бы и десяти километров. Но в 2019 году организаторы ввели дистанцию в 30 километров. Победителя нарекли Ultraoceanman.

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Екатеринбуржцы часто радуют нас своими победами на международных соревнованиях и новыми рекордами. Накануне ЕТВ рассказывал о Максиме Кагине, который прошел по тонкому тросу, натянутому между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers в «Москва-Сити». Канатоходец преодолел 350 метров.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , плавание, соревнования, победа
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