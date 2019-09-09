Екатеринбуржец взял бронзу в соревнованиях по плаванию в открытом море

Екатеринбуржец Игорь Макеев занял третье место в соревнованиях по плаванию в открытом море Oceanman, которые проходили в Греции. Уралец проплыл 30 километров по Ионическому морю от города Корони в Каламату. Фотографиями кубка и самих соревнований Игорь Макеев поделился в Facebook. В комментариях к посту екатеринбуржец рассказал, что на заплыв ушло около десяти часов. При этом спортсмен остался недоволен своим результатом. «Я дома в бассейне за неделю 15 за 4,21 проплыл — это более-менее», — написал Макеев, но добавил, что в открытой воде все по-другому и не всегда прогнозируемо.

Всего 30 километров отважились проплыть девять смельчаков, хотя, чтобы получить звание Oceanman, хватило бы и десяти километров. Но в 2019 году организаторы ввели дистанцию в 30 километров. Победителя нарекли Ultraoceanman.