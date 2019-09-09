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Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после ЗАГСа

15:58, 09 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Уралец поссорился с супругой накануне Нового 2019 года, когда был пьян.

Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после регистрации брака. Мужчина поссорился с ней накануне Нового 2019 года. Он выпил и начал перепалку с супругой, в ходе которой повалил женщину на диван и взял в качестве оружия шнур от настольной лампы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина умерла от удушья.

После убийства свердловчанин скрылся. Как сообщили ЕТВ в региональном СК, полицейские нашли его в Шалинском городском округе — там мужчина прятался у знакомого. На допросе екатеринбуржец признался в убийстве жены.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, убийство, ЗАГС, свадьба, Свердловская область , Екатеринбург
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