Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после ЗАГСа
15:58, 09 Сентябрь 2019
Уралец поссорился с супругой накануне Нового 2019 года, когда был пьян.
Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после регистрации брака. Мужчина поссорился с ней накануне Нового 2019 года. Он выпил и начал перепалку с супругой, в ходе которой повалил женщину на диван и взял в качестве оружия шнур от настольной лампы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина умерла от удушья.
После убийства свердловчанин скрылся. Как сообщили ЕТВ в региональном СК, полицейские нашли его в Шалинском городском округе — там мужчина прятался у знакомого. На допросе екатеринбуржец признался в убийстве жены.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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