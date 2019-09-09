Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после ЗАГСа

Екатеринбуржец убил свою жену через четыре дня после регистрации брака. Мужчина поссорился с ней накануне Нового 2019 года. Он выпил и начал перепалку с супругой, в ходе которой повалил женщину на диван и взял в качестве оружия шнур от настольной лампы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина умерла от удушья.

После убийства свердловчанин скрылся. Как сообщили ЕТВ в региональном СК, полицейские нашли его в Шалинском городском округе — там мужчина прятался у знакомого. На допросе екатеринбуржец признался в убийстве жены.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.