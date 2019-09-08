На Шарташе горожане во главе с вице-губернатором убрали 2,5 т мусора
С уборки Шарташского лесопарка в Свердловской области стартовала серия экологических субботников «Зеленая Россия». По тропинкам и дорожкам прошли горожане и чиновники — вице-губернатор Сергей Бидонько и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников, члены правительства и депутаты.
Помимо уборки территории, на благоустройство которой из областного бюджета в 2019 году запланировано потратить более 200 миллионов рублей, Сергей Бидонько начал реставрировать амфитеатр. Как сообщает департамент информационный политики, вице-губернатор, «взяв в руки шпатель, зацементировал трещины на камнях сооружения».
В 2018 году к уборке на Шарташе также привлекали горожан. По словам сотрудников лесопарка, во время прошлогоднего субботника было убрано более полутора тонн мусора. Сегодня прозвучало цифра 2,5 тонны.
О том, почему Шарташскому лесопарку требуются значительные средства и обязательная помощь горожан, но при этом внешний вид территории остается неизсенным, ЕТВ рассказывает в истории «Шарташский лес».