На Шарташе горожане во главе с вице-губернатором убрали 2,5 т мусора

С уборки Шарташского лесопарка в Свердловской области стартовала серия экологических субботников «Зеленая Россия». По тропинкам и дорожкам прошли горожане и чиновники — вице-губернатор Сергей Бидонько и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников, члены правительства и депутаты.

Помимо уборки территории, на благоустройство которой из областного бюджета в 2019 году запланировано потратить более 200 миллионов рублей, Сергей Бидонько начал реставрировать амфитеатр. Как сообщает департамент информационный политики, вице-губернатор, «взяв в руки шпатель, зацементировал трещины на камнях сооружения».