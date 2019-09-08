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На Шарташе горожане во главе с вице-губернатором убрали 2,5 т мусора

16:52, 08 Сентябрь 2019
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Сергей Бидонько и белочка в Шарташском лесопарке
Фото: све.рф
В лесопарке около трехсот человек приняли участие в субботнике «Зеленая Россия».

С уборки Шарташского лесопарка в Свердловской области стартовала серия экологических субботников «Зеленая Россия». По тропинкам и дорожкам прошли горожане и чиновники — вице-губернатор Сергей Бидонько и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников, члены правительства и депутаты.

Помимо уборки территории, на благоустройство которой из областного бюджета в 2019 году запланировано потратить более 200 миллионов рублей, Сергей Бидонько начал реставрировать амфитеатр. Как сообщает департамент информационный политики, вице-губернатор, «взяв в руки шпатель, зацементировал трещины на камнях сооружения».

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В 2018 году к уборке на Шарташе также привлекали горожан. По словам сотрудников лесопарка, во время прошлогоднего субботника было убрано более полутора тонн мусора. Сегодня прозвучало цифра 2,5 тонны.

О том, почему Шарташскому лесопарку требуются значительные средства и обязательная помощь горожан, но при этом внешний вид территории остается неизсенным, ЕТВ рассказывает в истории «Шарташский лес».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Шарташский лес, Субботник, Шарташский лесопарк, Сергей Бидонько
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