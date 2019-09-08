Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

Съемки первого выпуска обновленного «Вечернего Урганта» пройдут 9 сентября. В гости у Ивану Урганту придут Герои России командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и борпроводники, награжденные орденами Мужества, — Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Программа с участием экипажа «Уральских авиалиний» станет первой в новом телевизионном сезоне.

Дамир Юсупов смог посадить Airbus A321 в Жуковском. Причиной аварийной посадки стали птицы, залетевший в двигатель самолета. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.