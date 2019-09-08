Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

12:17, 08 Сентябрь 2019
j40wjnitrkw.jpg
Участие в программе примет весь экипаж лайнера «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку под Жуковским.

Съемки первого выпуска обновленного «Вечернего Урганта» пройдут 9 сентября. В гости у Ивану Урганту придут Герои России командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и борпроводники, награжденные орденами Мужества, — Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Программа с участием экипажа «Уральских авиалиний» станет первой в новом телевизионном сезоне.

Дамир Юсупов смог посадить Airbus A321 в Жуковском. Причиной аварийной посадки стали птицы, залетевший в двигатель самолета. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.

Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Чудо в Раменском, Уральские авиалинии , пилоты, А321, Вечерний Ургант, Дамир Юсупов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Общество
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».