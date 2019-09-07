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Пумпянский показал Куйвашеву «Синара Центр» на ВИЗе

12:41, 07 Сентябрь 2019
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева
В реконструкцию Верх-Исетского госпиталя вложили два миллиарда рублей.
Екатеринбургский олигарх Дмитрий Пумпянский показал губернатору Евгению Куйвашеву новый культурный центр на ВИЗе. Он расположился в реконструированном Верх-Исетском госпитале и получил название «Синара Центр». Как сообщил Куйвашев на своей странице в Instagram, превратить объект культурного наследия в современный центр стоило два миллиарда рублей.
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Вот хороший пример того, как бизнес может развивать города, сохраняя историческую среду. Сегодня в Екатеринбурге открылся культурный центр «Синара», расположенный в здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Это здание в стиле классицизма было построено в 1820-е годы по проекту архитектора Малахова. К сожалению, в последние десятилетия здание пришло в негодность, почти разрушилось. Его не ремонтировали с 1980-х годов.

В 2016 году госпиталь выкупили структуры группы «Синара». Компания потратила около 2 млрд рублей на то, чтобы полностью восстановить здание, укрепить стены и фундамент, сделать современную отделку и «начинку». Теперь это многофункциональный центр, где есть художественная галерея, концертный зал, творческий центр, лектории, кафе.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Губернатор считает, что «Синара Центр» составил конкуренцию Ельцин Центру и также станет новой мощной точкой притяжения.
О новом «Синара Центре» уже известно многое. Так, туда переедет Екатеринбургская галерея современного искусства, которой владеет Дмитрий Пумпянский. Ранее галерея располагалась неподалеку от библиотеки имени Белинского, на улице Красноармейской.

За точки общепита будет отвечать известный в Екатеринбурге ресторатор Кирилл Шлаен.
Как строился «Синара Центр»
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Синара, культурный центр, реконструкция, объект культурного наследия, Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев
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