Пумпянский показал Куйвашеву «Синара Центр» на ВИЗе

Вот хороший пример того , как бизнес может развивать города , сохраняя историческую среду. Сегодня в Екатеринбурге открылся культурный центр « Синара», расположенный в здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Это здание в стиле классицизма было построено в 1820-е годы по проекту архитектора Малахова. К сожалению , в последние десятилетия здание пришло в негодность , почти разрушилось. Его не ремонтировали с 1980-х годов.

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В 2016 году госпиталь выкупили структуры группы « Синара». Компания потратила около 2 млрд рублей на то , чтобы полностью восстановить здание , укрепить стены и фундамент , сделать современную отделку и « начинку». Теперь это многофункциональный центр , где есть художественная галерея , концертный зал , творческий центр , лектории , кафе.



Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области