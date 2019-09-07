Михалков раскритиковал высокомерных свердловских чиновников

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Режиссер привел несколько примеров хамских реплик от чиновников , которые привели к скандалам в течение последних четырех лет. В том числе , заявление от депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера о том , что « нужно поменьше питаться» и слова Ольги Глацких о том , что « государство не просило вас рожать».

Никита Михалков раскритиковал неумение региональных властей общаться с народом на примере свердловских чиновников. Во время нового выпускаБесогонTV»Откуда эта борзота?» он рассуждает о проблеме уличных митинговна которые выходили активисты Москвы в течение всего августа. Несмотря на точто большая часть программы была посвящена силамстоящим за организацией митинговМихалков также обратил внимание на тос каким высокомерием чиновники относятся к своему народу.