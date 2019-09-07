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Михалков раскритиковал высокомерных свердловских чиновников

12:48, 07 Сентябрь 2019
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Фото: kremlin.ru
В очередном выпуске «БесогонTV» известный режиссер порассуждал о причинах митингов.
Никита Михалков раскритиковал неумение региональных властей общаться с народом на примере свердловских чиновников. Во время нового выпуска «БесогонTV» «Откуда эта борзота?» он рассуждает о проблеме уличных митингов, на которые выходили активисты Москвы в течение всего августа. Несмотря на то, что большая часть программы была посвящена силам, стоящим за организацией митингов, Михалков также обратил внимание на то, с каким высокомерием чиновники относятся к своему народу.

Режиссер привел несколько примеров хамских реплик от чиновников, которые привели к скандалам в течение последних четырех лет. В том числе, заявление от депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера о том, что «нужно поменьше питаться» и слова Ольги Глацких о том, что «государство не просило вас рожать».
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Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
Мы видим огромное количество примеров, когда власть не умеет разговаривать с народом. Она слушает, но не слышит.

Это же ужасно, когда люди на местах не чувствуют свой народ. Они не испытывают к ним уважения, не сочувствуют им.

Неужели нужно, чтобы вышли шахтеры, ученые, врачи, чтобы под их нажимом совершалось то, что государство должно делать сверху вниз само?
Никита Михалков
режиссер
Также Михалков упомянул директора завода в Нижнем Тагиле, который в 2017 году заявил, что не выплатит рабочим зарплату, пока его об этом не попросит Владимир Путин. Президент во время встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым задал тому вопрос: «Откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям?»

Напомним, скандал с Ольгой Глацких произошел в начале ноября 2018 года, а свою знаменитую фразу она обронила во время встречи в Кировграде, где обсуждалось финансирование молодежных проектов.
Казус Глацких
Уральская чиновница заявила, что государство никому ничего не должно. История получила неожиданное продолжение: от критики Медведева до уничтожения департамента молодежной политики.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Казус Глацких, митинги, Екатеринбург, Ольга Глацких, Илья Гаффнер, Никита Михалков
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