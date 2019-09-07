Михалков раскритиковал высокомерных свердловских чиновников
12:48, 07 Сентябрь 2019
В очередном выпуске «БесогонTV» известный режиссер порассуждал о причинах митингов.
Никита Михалков раскритиковал неумение региональных властей общаться с народом на примере свердловских чиновников. Во время нового выпуска «БесогонTV» «Откуда эта борзота?» он рассуждает о проблеме уличных митингов, на которые выходили активисты Москвы в течение всего августа. Несмотря на то, что большая часть программы была посвящена силам, стоящим за организацией митингов, Михалков также обратил внимание на то, с каким высокомерием чиновники относятся к своему народу.
Режиссер привел несколько примеров хамских реплик от чиновников, которые привели к скандалам в течение последних четырех лет. В том числе, заявление от депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера о том, что «нужно поменьше питаться» и слова Ольги Глацких о том, что «государство не просило вас рожать».
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Мы видим огромное количество примеров, когда власть не умеет разговаривать с народом. Она слушает, но не слышит.
Это же ужасно, когда люди на местах не чувствуют свой народ. Они не испытывают к ним уважения, не сочувствуют им.
Неужели нужно, чтобы вышли шахтеры, ученые, врачи, чтобы под их нажимом совершалось то, что государство должно делать сверху вниз само?
Также Михалков упомянул директора завода в Нижнем Тагиле, который в 2017 году заявил, что не выплатит рабочим зарплату, пока его об этом не попросит Владимир Путин. Президент во время встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым задал тому вопрос: «Откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям?»
Напомним, скандал с Ольгой Глацких произошел в начале ноября 2018 года, а свою знаменитую фразу она обронила во время встречи в Кировграде, где обсуждалось финансирование молодежных проектов.
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