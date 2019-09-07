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Австралийские путешественники сделали посадку в Кольцово

15:11, 07 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба Кольцово
Отец и сын Бергеры летят на самолете Cessna из США в Сидней.
В Кольцово приземлился небольшой самолет Cessna 185 Skywagon — им управляют отец и сын Том и Дэвид Бергеры, которые путешествуют из штата Колорадо в австралийский Сидней. Они покинули США в середине августа и с тех пор пролетели Северную Америку, несколько европейских стран и теперь пересекают Россию.

До Екатеринбурга Бергеры побывали в Анапе, Волгограде и Самаре, а теперь уже летят в Омск. Дальнейший их путь пролегает через Японию, Филиппины и Индонезию. В Сиднее путешественники планируют оказаться в октябре, рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово.

В России Бергерам больше всего понравились небольшие дачные поселки, они не ожидали увидеть так много частных домов. Путешественники даже выучили слово «дача».

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, путешествия, Кольцово, Екатеринбург
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