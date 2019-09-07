Австралийские путешественники сделали посадку в Кольцово

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Они покинули США в середине августа и с тех пор пролетели Северную Америку

несколько европейских стран и теперь пересекают Россию.





До Екатеринбурга Бергеры побывали в Анапе , Волгограде и Самаре , а теперь уже летят в Омск. Дальнейший их путь пролегает через Японию , Филиппины и Индонезию. В Сиднее путешественники планируют оказаться в октябре , рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово.





, они не ожидали увидеть так много частных домов. Путешественники даже выучили слово « дача».



В России Бергерам больше всего понравились небольшие дачные поселкиони не ожидали увидеть так много частных домов. Путешественники даже выучили словодача».

В Кольцово приземлился небольшой самолет Cessna 185 Skywagon — им управляют отец и сын Том и Дэвид Бергерыкоторые путешествуют из штата Колорадо в австралийский Сидней.