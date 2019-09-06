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Властелин автобуса №27 в Екатеринбурге получил еще три маршрута

11:27, 06 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Компания ПАТП «Город» будет обслуживать автобусы, которые внезапно стали муниципальными.

Обслуживать автобусные маршруты № 19 «Площадь 1905 года- Поликлиника», № 37 «Елизавет — СТЦ МЕГА и № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» будет частный перевозчик ПАТП «Город». Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, маршрут разыграли за один рубль. Компания хорошо показала себя, курируя автобус № 27. Также у этого перевозчика есть хороший автопарк. Ранее ЕТВ сообщал, что «Гортранс» планирует переоснастить автопарк, сняв с рейсов «Икарусы». Для этого предприятие искало субподрядчиков с автобусами большей вместимости.

Недавно маршруты № 19 и № 37 перешли от частников городу. Кроме того, мэрия вернула себе автобус № 27, который обслуживало ПАТП «Город». ЕТВ рассказывает, что происходит, как это связано с транспортной реформой и сможет ли мэрия справиться с пассажиропотоком и не привести город к транспортному коллапсу. Читайте все здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Гортранс, автобус, перевозки, Свердловская область , транспорт, Екатеринбург
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