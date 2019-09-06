В Екатеринбурге откроют детскую площадку в стиле «Галилео»
15:43, 06 Сентябрь 2019
Жители смогут повторить законы физики на набережной.
Благоустройство набережной от Малышева до Куйбышева продолжила детская площадка с познавательными тренажерами. Она примыкает к Исети со стороны улицы Горького. Все элементы находятся там только затем, чтобы жители повторили школьные уроки физики. Там есть диск, который наглядно подтверждает теорему Пифагора, маятники Ньютона и Максвелла, и огромные стулья, которые должны напомнить вам, что все в этом мире относительно. Вокруг экспонатов установили лавочки и две качели.
«Хотелось напомнить жителям законы физики, чтобы прогулки были интересными. Только просим жителей беречь то, что создано», — заявил замглавы комитета по благоустройству Виктор Юровицкий. Закончить все работы на этом отрезке набережной должны к октябрю.
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На противоположном берегу Исети тоже поставили детскую площадку. Правда батут, который там появился, не выдержал наплыва посетителей и провалился через десять часов после открытия. Аттракцион починили, но он снова не устоял. В мэрии планируют установить предупреждающие таблички с ограничением по весу и просят посетителей беречь новые объекты на набережной.
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