В Екатеринбурге откроют детскую площадку в стиле «Галилео»

Благоустройство набережной от Малышева до Куйбышева продолжила детская площадка с познавательными тренажерами. Она примыкает к Исети со стороны улицы Горького. Все элементы находятся там только затем , чтобы жители повторили школьные уроки физики. Там есть диск , который наглядно подтверждает теорему Пифагора , маятники Ньютона и Максвелла , и огромные стулья , которые должны напомнить вам , что все в этом мире относительно. Вокруг экспонатов установили лавочки и две качели.



