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Улицу на Вторчермете предложили назвать именем Бориса Рыжего

09:23, 06 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
К депутату гордумы Дмитрию Сергину обратился екатеринбуржец, который хочет увековечить память об уральском поэте.

Екатеринбуржец Виктор Леонидович предложил увековечить память о поэте Борисе Рыжем. На приеме у депутата гордумы Дмитрия Сергина мужчина сказал, что в честь поэта нужно назвать улицу, остановку или парк на Вторчермете. Народный избранник поддержал инициативу и написал об этом в Facebook. По словам Сергина, найдутся люди, которые согласятся с Виктором Леонидовичем, но будут и те, кто выступит против. «Люди старшего поколения по своей сути консервативны и не торопятся что-то менять, тем более название улицы на которой они живут», — сказал депутат.

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Кроме того, Дмитрий Рифович объяснил, что переименовать улицу не так-то просто. Для этого нужно, чтобы с инициативой выступило юридическое лицо или 100 екатеринбуржцев. Затем предложение должны одобрить комиссия по топонимике и мэр Екатеринбурга.

Оказалось, что Сергина теперь в комиссии нет, мэрия исключила депутата из нее. Поэтому он обратился к екатеринбуржцам с просьбой поддержать инициативу Виктора Леонидовича и, может быть, выступить не за переименование улицы, а парка.

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Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы

Возможно, переименование парка или сквера вполне может пройти гладко. Есть на Вторчермете сквер на улице Ферганской — это его официальное название. По соседству парк Камвольного комбината. Если сквер на улице Ферганская станет парком Бориса Рыжего, думаю, никого это не оскорбит, не ущемит и не обидит. Как раз там в эти выходные пройдет поэтическая акция в честь 45-летия поэта.

Условились, что Виктор Леонидович на этом мероприятии подыщет единомышленников. И если будет широкая общественная поддержка, то это уже полдела на пути к результату.

Дмитрий Сергин

Ранее бизнесмен Андрей Симановский сделал в школе № 106 на Вторчермете, в которой учился Борис Рыжий, капитальный ремонт. Теперь она сверкает золотом. В апреле 2018 года в этой же школе появился новый класс математики. Тогда же глава департамента образования Екатерина Сибирцева говорила, что на учебном заведении нужно разместить мемориальную доску в честь поэта.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, депутат, поэт, улица, Вторчермет, Екатеринбург, Дмитрий Сергин
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