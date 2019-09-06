Улицу на Вторчермете предложили назвать именем Бориса Рыжего

Кроме того, Дмитрий Рифович объяснил, что переименовать улицу не так-то просто. Для этого нужно, чтобы с инициативой выступило юридическое лицо или 100 екатеринбуржцев. Затем предложение должны одобрить комиссия по топонимике и мэр Екатеринбурга.

Оказалось, что Сергина теперь в комиссии нет, мэрия исключила депутата из нее. Поэтому он обратился к екатеринбуржцам с просьбой поддержать инициативу Виктора Леонидовича и, может быть, выступить не за переименование улицы, а парка.