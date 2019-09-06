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Троллейбусы две недели будут объезжать перекресток в Пионерском

18:57, 06 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
На Данилы Зверева будут менять трубы.
В Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали закроют движение троллейбусов на перекрестке улиц Данилы Зверева и Блюхера в одном направлении. Работы продлятся с 9 по 21 сентября, сообщили в пресс-службе ТТУ. Из-за этого изменится маршрут троллейбуса № 12. Он отправится от станции «Коммунистическая» по проспекту Космонавтов, Сулимова, Данилы Зверева, Комсомольской, до станции «Академическая». В обратном направлении по Мира, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев и по маршруту на проспект Космонавтов. Троллейбусы № 18 и № 19 ходить не будут совсем.

Уже на этих выходных в Екатеринбурге изменится движение трамваев. Они не будут ходить на «Вторчермет» и «Керамическую» по улице 8 Марта. Работы продлятся с 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Подробности читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, перекрытие улиц, транспорт, троллейбусы, Екатеринбург
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