Троллейбусы две недели будут объезжать перекресток в Пионерском

В Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали закроют движение троллейбусов на перекрестке улиц Данилы Зверева и Блюхера в одном направлении. Работы продлятся с 9 по 21 сентября , сообщили в пресс-службе ТТУ. Из-за этого изменится маршрут троллейбуса № 12. Он отправится от станции « Коммунистическая» по проспекту Космонавтов , Сулимова , Данилы Зверева , Комсомольской , до станции « Академическая». В обратном направлении по Мира , Малышева , Карла Либкнехта , Свердлова , Челюскинцев и по маршруту на проспект Космонавтов. Троллейбусы № 18 и № 19 ходить не будут совсем.



