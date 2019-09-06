Свердловскому алиментщику влепили уголовку за долг в 40 тысяч

Алиментщик из Тугулыма получил уголовное наказание за долг в 40 тысяч рублей. Свердловчанина заставили отдавать на содержание ребенка ¼ своих доходов, но он не торопился платить деньги. Тогда мужчине назначили 120 часов обязательных работ, но это не сподвигло его погасить долг.

Судебные приставы решились на крайние меры. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, алиментщик получил уголовное наказание — семь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в пользу государства. После этого уралец сразу нашел 40 тысяч рублей для ребенка.