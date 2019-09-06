Отколовшиеся «Уральские пельмени» анонсировали прощальный тур

Отколовшиеся актеры « Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о закрытии своей концертной программы. « Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают , от грандиозных замыслов», — написал Мясников на своей странице в Instagram. Актеры отправляются в « Прощальный тур», который стартует в Вологде 27 сентября.



