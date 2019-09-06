Отколовшиеся «Уральские пельмени» анонсировали прощальный тур
13:03, 06 Сентябрь 2019
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не присоединились к команде даже на вечере выпускников КВН.
Отколовшиеся актеры «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о закрытии своей концертной программы. «Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают, от грандиозных замыслов», — написал Мясников на своей странице в Instagram. Актеры отправляются в «Прощальный тур», который стартует в Вологде 27 сентября.
В начале 2019 года Андрей Рожков и Вячеслав Мясников начали гастролировать отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Юмористы собираются вместе только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. Сложившуюся ситуация эмоционально комментировала актриса Юлия Михалкова, которая отказалась от гастролей совсем. Недавно команда «Уральские пельмени» собиралась вместе на «Вечер выпускников КВН», который прошел в Екатеринбурге. К команде присоединился Сергей Светлаков, но Рожков и Мясников от участия в шоу отказались.
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