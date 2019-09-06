Осенью из Екатеринбурга можно улететь в Индию и на Шри-Ланку

Осенью в аэропорту Кольцово появились новые направления отдыха. Теперь екатеринбуржцы могут отправиться на Фукуок во Вьетнаме, Гоа в Индии, Коломбо на Шри-Ланке и в Ла-Роману в Доминиканской Республике. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта уральской столицы, в бархатный сезон запланировали 1160 вылетов на курорты России, Туниса, Таиланда, Турции, ОАЭ, Испании и Греции.

Особенность этого бархатного сезона в том, что сейчас использовать широкофюзеляжные самолеты стали чаще, чем в прошлом году. Уральцам предлагают отправиться в отпуск на Boeing 747, Boeing 777, Boeing 767 и Airbus A330.

Большой поток отдыхающих держится, как правило, до конца октября. За два осенних месяца 2018 года Кольцово обслужил 419 тысяч пассажиров.