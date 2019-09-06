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Осенью из Екатеринбурга можно улететь в Индию и на Шри-Ланку

11:30, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В Кольцово рассказали, какие направления отдыха появились с наступлением холодов.

Осенью в аэропорту Кольцово появились новые направления отдыха. Теперь екатеринбуржцы могут отправиться на Фукуок во Вьетнаме, Гоа в Индии, Коломбо на Шри-Ланке и в Ла-Роману в Доминиканской Республике. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта уральской столицы, в бархатный сезон запланировали 1160 вылетов на курорты России, Туниса, Таиланда, Турции, ОАЭ, Испании и Греции.

Особенность этого бархатного сезона в том, что сейчас использовать широкофюзеляжные самолеты стали чаще, чем в прошлом году. Уральцам предлагают отправиться в отпуск на Boeing 747, Boeing 777, Boeing 767 и Airbus A330.

Большой поток отдыхающих держится, как правило, до конца октября. За два осенних месяца 2018 года Кольцово обслужил 419 тысяч пассажиров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, осень, отдых, Кольцово, самолет, Свердловская область , Екатеринбург
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