Осенью из Екатеринбурга можно улететь в Индию и на Шри-Ланку
11:30, 06 Сентябрь 2019
В Кольцово рассказали, какие направления отдыха появились с наступлением холодов.
Осенью в аэропорту Кольцово появились новые направления отдыха. Теперь екатеринбуржцы могут отправиться на Фукуок во Вьетнаме, Гоа в Индии, Коломбо на Шри-Ланке и в Ла-Роману в Доминиканской Республике. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта уральской столицы, в бархатный сезон запланировали 1160 вылетов на курорты России, Туниса, Таиланда, Турции, ОАЭ, Испании и Греции.
Особенность этого бархатного сезона в том, что сейчас использовать широкофюзеляжные самолеты стали чаще, чем в прошлом году. Уральцам предлагают отправиться в отпуск на Boeing 747, Boeing 777, Boeing 767 и Airbus A330.
Большой поток отдыхающих держится, как правило, до конца октября. За два осенних месяца 2018 года Кольцово обслужил 419 тысяч пассажиров.
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