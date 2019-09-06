Куйвашев попросил свердловских бизнесменов помочь с Универсиадой

Ожиданиада-2023

Воспользуется ли Екатеринбург шансом на Универсиаду , чтобы вернуть статус современного мегаполиса? Или мы опять испытаем разочарование и обиду? Из-за того , что ждали праздника , а получили лишь бюджетные деньги , которые не умело потратили.