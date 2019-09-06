Куйвашев попросил свердловских бизнесменов помочь с Универсиадой
16:10, 06 Сентябрь 2019
Глава региона уверен, что предприниматели вложатся в проект.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что «свердловский бизнес способен выдержать конкуренцию и на высоком уровне выполнить все задачи по подготовке к Универсиаде 2023 года». Об этом глава региона написал в Instagram.
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Универсиада должна помочь прежде всего нашей, свердловской экономике, местным предпринимателям, а значит и нашему бюджету, нашим инвестициям, доходам наших граждан. Но предложения свердловских предпринимателей должны быть конкурентоспособными и по цене, и по качеству.
Ранее стало известно, что деревня Универсиады расположится в районе Новокольцовский, который закреплен за «Синарой» Дмитрия Пумпянского. На предложенной площадке в 600 гектаров также планируют построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор и обустроить территорию для прогулок.
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