Фасад драмтеатра в Екатеринбурге начнут менять летом 2020 года

Реконструкция Свердловской академического театра драмы начнется только летом 2020 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Светлану Учайкину, работы будут проводить в перерыве между театральными сезонами. Сейчас для реконструкции разрабатывается проектная документация.

Свердловский театр драмы заложили в 1977 году по проекту московских архитекторов, а строили 13 лет. В 2011 году фасад театра скрыли саркофагом из тонированного стекла, восстановив таким радикальным образом прохудившийся тепловой контур здания. Свердловский академический театр драмы начал работать в 1930 году, в 2020 он как раз отметит 90-летний юбилей. Сейчас для внешнего облика здания решили найти более выразительное решение. Предполагается, что будет отремонтирован фасад, входная группа и фойе театра.