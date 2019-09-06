Екатеринбуржцев предупреждают о мошеннических «займ-ботах» в соцсетях

С начала 2019 года жители Екатеринбурга столкнулись с большим наплывом так называемых «займоботов» в социальных сетях. Специалисты сайта ВсеЗаймыОнлайн проанализировали их деятельность и пришли к выводу, что большинство подобных сервисов — мошеннические. На сайте был опубликован материал, в котором подробно описывается принцип их работы.

Сейчас «займ-боты» активно рекламируются в социальных сетях, в первую очередь — в ВКонтакте. Они обещают быстрое оформление микрозаймов на выгодных условиях и с минимальным процентом отказов. В рекламных группах таких сервисов можно найти большое количество положительных отзывов об их работе. Но на самом деле любой «займобот» — это всего лишь посредник, который может и не иметь лицензию на выдачу займов.