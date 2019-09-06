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Екатеринбуржцев предупреждают о мошеннических «займ-ботах» в соцсетях

11:35, 06 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Специалисты уверены, что количество обманщиков на микрофинансовом рынке будет только расти.

С начала 2019 года жители Екатеринбурга столкнулись с большим наплывом так называемых «займоботов» в социальных сетях. Специалисты сайта ВсеЗаймыОнлайн проанализировали их деятельность и пришли к выводу, что большинство подобных сервисов — мошеннические. На сайте был опубликован материал, в котором подробно описывается принцип их работы.

Сейчас «займ-боты» активно рекламируются в социальных сетях, в первую очередь — в ВКонтакте. Они обещают быстрое оформление микрозаймов на выгодных условиях и с минимальным процентом отказов. В рекламных группах таких сервисов можно найти большое количество положительных отзывов об их работе. Но на самом деле любой «займобот» — это всего лишь посредник, который может и не иметь лицензию на выдачу займов.

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Такой посредник сам по себе займы не выдает — в лучшем случае вы получите подборку предложений в других компаниях. В худшем он потребует оформить платную подписку или оплатить услугу подбора займов. В самом худшем он может украсть ваши паспортные данные или реквизиты банковской карты. При этом «займобот» может даже не сообщать о том, что он является посредником.

ВсеЗаймыОнлайн предупреждает: не оформляйте займы у сомнительных посредников и ботов в соцсетях. Так вы не рискуете получить вместо денег подборку компаний, в которые вы уже обращались ранее, или отдать свои данные мошенникам. Вместо этого лучше потратить больше времени на самостоятельный поиск микрофинансовых компаний или воспользоваться сервисом, который честно заявляет о своих целях и не прикрывается обещаниями гарантированной выдачи займов.

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Тем не менее, специалисты уверены, что количество подобных мошенников на микрофинансовом рынке будет только расти. Причина — в растущих требованиях реальных МФК к своим клиентам, невнимательности самих заемщиках и медленной работе Центробанка. Поэтому при обращении за микрозаймом будьте осторожны и избегайте сомнительных организаций. Всегда заранее изучайте информацию об интересующей вас компании, упоминания о ней на независимых сайтах и реальные отзывы пользователей.

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Авторы:
Сергей Смирнов
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Теги:
Общество, соцсети, мошенничество, займы, деньги, Екатеринбург
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