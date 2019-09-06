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Экс-начальник свердловской ГИБДД ушел на «Уралмашзавод»

09:51, 06 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее индустриальный парк предприятия возглавил бывший вице-мэр Алексей Кожемяко.

Экс-начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин перешел на новую работу. Он стал заместителем главы службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэкс». Информацию о назначении подтвердили ЕТВ в пресс-службе «Уралмашзавода», добавив, что Демин уже приступил к работе.

Ранее индустриальный парк «Уралмашзавода» возглавил бывший первый заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Теперь он отвечает за развитие промышленной площадки, координирует работу объектов инфраструктуры и привлекает инвесторов.

Напомним, Юрий Демин ушел в отставку в апреле 2018 года. Приказ вышел после того, как заместитель Демина попал в ДТП в пьяном состоянии. Затем экс-начальник региональной ГИБДД ушел на работу в УГМК. Там он получил должность заместителя замгендиректора по режиму и охране.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, работа, Уралмаш, завод, УГМК, ГИБДД, Екатеринбург
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