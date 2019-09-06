Экс-директор «Спецавтобазы» предложил свозить мусор в Верхнюю Пышму

Экс-директор « Спецавтобазы» Нафик Фамиев в интервью ЕАН назвал идеальные места для строительства мусорных полигонов. По его словам , Екатеринбургу нужны два места для складирования отходов. Одно — на севере: Уралмаш , Верхняя Пышма или Березовский. Второе — в южном направлени: в Белоярском районе , Заречном или в Верхнем Дуброво.



