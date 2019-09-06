Экс-директор «Спецавтобазы» предложил свозить мусор в Верхнюю Пышму
17:31, 06 Сентябрь 2019
Нафик Фамиев считает, что городу нужны два близких полигона.
Экс-директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев в интервью ЕАН назвал идеальные места для строительства мусорных полигонов. По его словам, Екатеринбургу нужны два места для складирования отходов. Одно — на севере: Уралмаш, Верхняя Пышма или Березовский. Второе — в южном направлени: в Белоярском районе, Заречном или в Верхнем Дуброво.
Также необходимо соблюсти несколько требований: полигон должен быть расположен в пределах 30 километров от города, иначе возить мусор будет слишком дорого, а также к нему должна быть проложена твердая дорога, которая выдержит непрекращающийся поток мусоровозов. Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо учитывать и особенности почвы. Для складирования отходов идеально подойдет глина, которая не даст вредным веществам проникать в воду.
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Чтобы справиться с потоком производимого мусора в Свердловской области должны построить 12 мусоросортировочных комплексов. На сегодняшний день определено только три площадки, на которых появятся заводы, перерабатывающие мусор: в Красноуфимске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле. Предполагалось, что один из полигонов появится на границе Екатеринбурга и Сысерти, но от проекта решили отказаться. Соседство с мусорными полигонами также не слишком радует местных жителей. И если на Урале протест выражают инициативные группы, то о бессрочном протесте на станции Шиес слышали все. По мнению Нафика Фамиева, для московского мусора могут подыскать и более далекую площадку — на Урале.
«Я совсем не удивлюсь, если московский мусор приедет к нам, на Урал. УрФО — это территория влияния именно Собянина. Здесь в „мусорной“ теме работают близкие к нему бизнесмены. Это вполне реальный сценарий. Уральский федеральный округ — это не только Екатеринбург. Курганская область в этом смысле более вероятный вариант. Там протестовать особо некому», — считает Нафик Фамиев.
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