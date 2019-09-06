Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Экс-директор «Спецавтобазы» предложил свозить мусор в Верхнюю Пышму

17:31, 06 Сентябрь 2019
yva.jpg
Фото: ЕТВ
Нафик Фамиев считает, что городу нужны два близких полигона.
Экс-директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев в интервью ЕАН назвал идеальные места для строительства мусорных полигонов. По его словам, Екатеринбургу нужны два места для складирования отходов. Одно — на севере: Уралмаш, Верхняя Пышма или Березовский. Второе — в южном направлени: в Белоярском районе, Заречном или в Верхнем Дуброво.

Также необходимо соблюсти несколько требований: полигон должен быть расположен в пределах 30 километров от города, иначе возить мусор будет слишком дорого, а также к нему должна быть проложена твердая дорога, которая выдержит непрекращающийся поток мусоровозов. Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо учитывать и особенности почвы. Для складирования отходов идеально подойдет глина, которая не даст вредным веществам проникать в воду.
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду. Нашей героине все нипочем —
Чтобы справиться с потоком производимого мусора в Свердловской области должны построить 12 мусоросортировочных комплексов. На сегодняшний день определено только три площадки, на которых появятся заводы, перерабатывающие мусор: в Красноуфимске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле. Предполагалось, что один из полигонов появится на границе Екатеринбурга и Сысерти, но от проекта решили отказаться. Соседство с мусорными полигонами также не слишком радует местных жителей. И если на Урале протест выражают инициативные группы, то о бессрочном протесте на станции Шиес слышали все. По мнению Нафика Фамиева, для московского мусора могут подыскать и более далекую площадку — на Урале.

«Я совсем не удивлюсь, если московский мусор приедет к нам, на Урал. УрФО — это территория влияния именно Собянина. Здесь в мусорной“ теме работают близкие к нему бизнесмены. Это вполне реальный сценарий. Уральский федеральный округ — это не только Екатеринбург. Курганская область в этом смысле более вероятный вариант. Там протестовать особо некому», — считает Нафик Фамиев.

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Экс-директор «Спецавтобазы» предложил свозить мусор в Верхнюю Пышму»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, мусор, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Мусорная проформа
События
Мусорная проформа
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.