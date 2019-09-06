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Цуканов заставил Куйвашева защищать бизнес на Шарташе

17:16, 06 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба Уральского федерального округа
Полпред поручил губернатору разобраться в истории с руководительницей базы «Карасики».

Полпред президента РФ Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили ситуацию вокруг руководителя базы отдыха «Карасики» в Шарташском лесопарке.

Речь идет о Татьяне Худяковой, руководительнице базы отдыха «Карасики»: «многодетная мать жаловалась на воспрепятствование предпринимательской деятельности», сказано на сайте Уральского федерального округа.

«Необходимо самым внимательным образом относиться к подобным обращениям. В этом конкретном случае прошу разобраться и взять на личный контроль исполнение», — заявил Николай Цуканов.

Собственница базы отдыха «Карасики» в Шарташском лесопарке Татьяна Худякова жаловалась на давление со стороны руководства парка, в том числе директора Артура Зиганшина. 4 сентября Худякова сообщили, что ее сбила машина на Шарташе. Женщина предположила, что это связано с ее работой.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Карасики, Свердловская область , Екатеринбург, полпредство, Евгений Куйвашев, Николай Цуканов
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