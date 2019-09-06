Цуканов заставил Куйвашева защищать бизнес на Шарташе

Полпред президента РФ Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили ситуацию вокруг руководителя базы отдыха «Карасики» в Шарташском лесопарке.

Речь идет о Татьяне Худяковой, руководительнице базы отдыха «Карасики»: «многодетная мать жаловалась на воспрепятствование предпринимательской деятельности», сказано на сайте Уральского федерального округа.

«Необходимо самым внимательным образом относиться к подобным обращениям. В этом конкретном случае прошу разобраться и взять на личный контроль исполнение», — заявил Николай Цуканов.

Собственница базы отдыха «Карасики» в Шарташском лесопарке Татьяна Худякова жаловалась на давление со стороны руководства парка, в том числе директора Артура Зиганшина. 4 сентября Худякова сообщили, что ее сбила машина на Шарташе. Женщина предположила, что это связано с ее работой.