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Активисты попросили Фонд святой Екатерины забыть про сломанный забор

13:03, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Екатеринбуржцы предложили отказаться от ущерба, чтобы «снять напряженность» в обществе.
Инициативная группа обратилась к ООО «Храм святой Екатерины». Общественники просят пересмотреть сумму ущерба, причиненного забору во время протестов в сквере у Драмтеатра, или отказаться от претензий вовсе.

В письме, которое есть у редакции ЕТВ, говорится, что таким образом получится «снять напряженность в городском сообществе». Документ подписали основатель Музея святости Оксана Иванова, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников и другие.


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Фото предоставлено Владиславом Постниковым

В разговоре с ЕТВ Оксана Иванова сказала, что подписала обращение «по соображениям совести и веры».
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Какое-то время назад мы стали общаться с оппозиционно-настроенными общественниками, которые выступали против храма в сквере у Драмтеатра. Нас сплотила обеспокоенность из-за гражданского конфликта, который возник в Екатеринбурге. Мы не хотим продолжения конфликта, каких бы разных взглядов не придерживались. Это не на пользу городу. Хотим обнулить ситуацию в городе, чтобы спокойно решать вопросы с храмом, выбирать площадку и потом на ней строить.
Оксана Иванова
основатель музея православной культуры
Общественник Владислав Постников рассказал ЕТВ, что ущерб в миллион рублей «неадекватен и явно завышен чтобы утяжелить“ статью». «Заявляя такие иски, ООО Храм святой Екатерины“ ставит большой круг лиц под риск уголовной ответственности, хотя именно они по сути стали инициаторами конфликта», — отметил Постников.

Ранее ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей. Ограждения смяли и сбросили в Исеть во время протестов защитников зеленой территории 13–15 мая.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, конфликт
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