Активисты попросили Фонд святой Екатерины забыть про сломанный забор

Инициативная группа обратилась к ООО « Храм святой Екатерины». Общественники просят пересмотреть сумму ущерба , причиненного забору во время протестов в сквере у Драмтеатра , или отказаться от претензий вовсе.





В письме , которое есть у редакции ЕТВ , говорится , что таким образом получится « снять напряженность в городском сообществе». Документ подписали основатель Музея святости Оксана Иванова , координатор свердловского отделения « Открытой России» Владислав Постников и другие.







