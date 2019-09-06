Активисты попросили Фонд святой Екатерины забыть про сломанный забор
13:03, 06 Сентябрь 2019
Екатеринбуржцы предложили отказаться от ущерба, чтобы «снять напряженность» в обществе.
Инициативная группа обратилась к ООО «Храм святой Екатерины». Общественники просят пересмотреть сумму ущерба, причиненного забору во время протестов в сквере у Драмтеатра, или отказаться от претензий вовсе.
В письме, которое есть у редакции ЕТВ, говорится, что таким образом получится «снять напряженность в городском сообществе». Документ подписали основатель Музея святости Оксана Иванова, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников и другие.
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Фото предоставлено Владиславом Постниковым
В разговоре с ЕТВ Оксана Иванова сказала, что подписала обращение «по соображениям совести и веры».
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Какое-то время назад мы стали общаться с оппозиционно-настроенными общественниками, которые выступали против храма в сквере у Драмтеатра. Нас сплотила обеспокоенность из-за гражданского конфликта, который возник в Екатеринбурге. Мы не хотим продолжения конфликта, каких бы разных взглядов не придерживались. Это не на пользу городу. Хотим обнулить ситуацию в городе, чтобы спокойно решать вопросы с храмом, выбирать площадку и потом на ней строить.
Общественник Владислав Постников рассказал ЕТВ, что ущерб в миллион рублей «неадекватен и явно завышен чтобы „утяжелить“ статью». «Заявляя такие иски, ООО „Храм святой Екатерины“ ставит большой круг лиц под риск уголовной ответственности, хотя именно они по сути стали инициаторами конфликта», — отметил Постников.
Ранее ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей. Ограждения смяли и сбросили в Исеть во время протестов защитников зеленой территории 13–15 мая.
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