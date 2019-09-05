Жителей Екатеринбурга призвали разбить копилки
15:38, 05 Сентябрь 2019
Мелочь будут бесплатно менять на банкноты три дня.
Жителям Екатеринбурга предложили обменять мелочь на банкноты или памятные монеты. Акция Банка России продлится с 23 по 27 сентября. Мелочь можно будет бесплатно сдать в любой офис банка. Сейчас в обращении находится 67,1 миллиарда монет: примерно по 458 штук на каждого жителя. Свердловчане хранят у себя по 656 монет, предпочитая расплачиваться банкнотами, сообщили в уральском управлении Банка России. Специалисты ЦБ призывают жителей Екатеринбурга порыться в тумбочках и разбить копилки.
Возможно, свердловчане хранят монетки из-за мошенников. За первый квартал 2019 года в Свердловской области нашли 115 поддельных купюр на сумму 485 тысяч рублей. Чаще всего фальшивомонетчики печатали пятитысячные банкноты — 90 штук.
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