В Екатеринбурге трамваи снова перестанут ходить по 8 марта

В Екатеринбурге на все выходные закроют движение трамваев по 8 марта. Специалисты ЕМУП «Городской транспорт» будут менять пути на участке от Академика Шварца до дом № 187 по 8 Марта. Трамваи не смогут проехать по улицам 8 Марта, Титова, Фреганской, Новосибирской и Окружной, а также по Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях. Работы продлятся с 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Перекрытия ожидаются и на следующей неделе с 23:00 13 сентября до 6:00 16 сентября. На выходных маршрут изменится у семи трамваев.

— Трамвай № 1 пойдет от станции «ВИЗ» по Викулова, Белореченской, Радищева, потом завернет на 8 Марта и доедет до «Ботанической».

— Трамвай № 14 поедет от станции «Эльмаш» по Старых Большевиков, проспекту Космонавтов, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта и до «Ботанической».

— Трамвай № 15 пойдет от станции «40 лет ВЛКСМ» по Гагарина, Московской, Радищева, а потом также по 8 Марта до «Ботанической».

— Трамвай № 27 можно будет поймать по маршруту от «Южной», по 8 Марта, Радищева, Московской, Верх-Исетском бульваре, Халтурина и Кушвинской.

Маршруты № 25 и № 34 будут закрыты, а трамвай № 9 и так не ходит по выходным.