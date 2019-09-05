Свердловского лесничего отправили в колонию на три года за взятку
17:57, 05 Сентябрь 2019
Уралец разрешил знакомому cрубить деревья за 20 тысяч рублей.
Свердловский лесничий отправится в тюрьму на три года за взятку в 20 тысяч рублей. Мужчина работал в Куминском участковом лесничестве и следил за вырубкой деревьев, но поддался соблазну и разрешил знакомому повалить стволы на его территории. Взамен уральцу заплатили 20 тысяч рублей.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, чтобы о взятке никто не узнал, лесничий составил фиктивный документ об осмотре мест рубок. За взятку суд назначил мужчине три года колонии общего режима и запретил ему работать в государственных учреждениях четыре года.
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