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Свердловского лесничего отправили в колонию на три года за взятку

17:57, 05 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Уралец разрешил знакомому cрубить деревья за 20 тысяч рублей.

Свердловский лесничий отправится в тюрьму на три года за взятку в 20 тысяч рублей. Мужчина работал в Куминском участковом лесничестве и следил за вырубкой деревьев, но поддался соблазну и разрешил знакомому повалить стволы на его территории. Взамен уральцу заплатили 20 тысяч рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, чтобы о взятке никто не узнал, лесничий составил фиктивный документ об осмотре мест рубок. За взятку суд назначил мужчине три года колонии общего режима и запретил ему работать в государственных учреждениях четыре года.

По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, взятка, лесничество, лес, Екатеринбург, Свердловская область
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