Свердловского лесничего отправили в колонию на три года за взятку

Свердловский лесничий отправится в тюрьму на три года за взятку в 20 тысяч рублей. Мужчина работал в Куминском участковом лесничестве и следил за вырубкой деревьев, но поддался соблазну и разрешил знакомому повалить стволы на его территории. Взамен уральцу заплатили 20 тысяч рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, чтобы о взятке никто не узнал, лесничий составил фиктивный документ об осмотре мест рубок. За взятку суд назначил мужчине три года колонии общего режима и запретил ему работать в государственных учреждениях четыре года.