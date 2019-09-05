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Свердловчанка лишилась телевизора после шести лет игнора квитанций

19:13, 05 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Когда женщине отключили электричество, она сорвала пломбу с щитка.
Судебные приставы и энергетики провели рейд по должникам в Кушве. В квартире по улице Рабочей они наткнулись на женщину, которая задолжала за электричество уже 50 тысяч рублей. Все квитанции и уведомления она игнорировала на протяжении шести лет, сообщили в пресс-службе филиала «ЭнергосбыТ Плюс». После стольких лет ей отключили электроэнергию, но это не помогло.

Судебные приставы нагрянули к ней и арестовали телевизор в счет оплаты долга. Во время визита они выяснили, что электричество в квартире есть, несмотря на ограничения. Оказалось, что она сорвала пломбу с щитка. Энергетики снова отключили электричество и составили протокол о самовольном подключении. Теперь женщине грозит еще и штраф в десять тысяч рублей.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, электричество, деньги, квитанции, телевизор, Свердловская область
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