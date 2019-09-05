Свердловчанка лишилась телевизора после шести лет игнора квитанций

Судебные приставы и энергетики провели рейд по должникам в Кушве. В квартире по улице Рабочей они наткнулись на женщину , которая задолжала за электричество уже 50 тысяч рублей. Все квитанции и уведомления она игнорировала на протяжении шести лет , сообщили в пресс-службе филиала « ЭнергосбыТ Плюс». После стольких лет ей отключили электроэнергию , но это не помогло.



