Свердловчанка лишилась телевизора после шести лет игнора квитанций
19:13, 05 Сентябрь 2019
Когда женщине отключили электричество, она сорвала пломбу с щитка.
Судебные приставы и энергетики провели рейд по должникам в Кушве. В квартире по улице Рабочей они наткнулись на женщину, которая задолжала за электричество уже 50 тысяч рублей. Все квитанции и уведомления она игнорировала на протяжении шести лет, сообщили в пресс-службе филиала «ЭнергосбыТ Плюс». После стольких лет ей отключили электроэнергию, но это не помогло.
Судебные приставы нагрянули к ней и арестовали телевизор в счет оплаты долга. Во время визита они выяснили, что электричество в квартире есть, несмотря на ограничения. Оказалось, что она сорвала пломбу с щитка. Энергетики снова отключили электричество и составили протокол о самовольном подключении. Теперь женщине грозит еще и штраф в десять тысяч рублей.
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