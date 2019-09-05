Свердловчанина будут судить за азартные игры
10:14, 05 Сентябрь 2019
В регионе запрещены казино, но это не установило предприимчивого сысертца.
На Среднем Урале будут судить жителя Сысерти, который арендовал помещение и устроил там незаконный азартный клуб. По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года мужчина установил там игровое оборудование — электронный терминал с программным обеспечением, предназначенным для азартных игр. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
При этом российский закон прямо указывает: азартные игры разрешены только в игорных зонах, а они в Свердловской области отсутствуют. Обвиняемый пояснил, что купил терминал, когда искал подработку. Уголовное дело направлено в Сысертский суд. Свердловчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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