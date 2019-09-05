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Свердловчанина будут судить за азартные игры

10:14, 05 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
В регионе запрещены казино, но это не установило предприимчивого сысертца.

На Среднем Урале будут судить жителя Сысерти, который арендовал помещение и устроил там незаконный азартный клуб. По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года мужчина установил там игровое оборудование — электронный терминал с программным обеспечением, предназначенным для азартных игр. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

При этом российский закон прямо указывает: азартные игры разрешены только в игорных зонах, а они в Свердловской области отсутствуют. Обвиняемый пояснил, что купил терминал, когда искал подработку. Уголовное дело направлено в Сысертский суд. Свердловчанину грозит до двух лет лишения свободы.

По следу Шипулина
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, азартные игры, Свердловская область
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