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Свердловчанин простился с «Улыбкой» за долг в 13 миллионов

10:59, 05 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба регионального УФССП
Здание кафе арестовали в счет долга.
Судебные приставы арестовали здание кафе жителя Первоуральска. Мужчина задолжал 13 миллионов рублей физическому лицу и не собирался их возвращать. Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у него есть участок земли, площадью в тысячу квадратных метров. На территории располагалось здание кафе «Улыбка», которое уже закрылось, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Приставы приехали в бывшее заведение и наложили арест. Если мужчина не выплатит долг, то навсегда простится с «Улыбкой».

В феврале приставы заставили екатеринбуржца снести кафе «Каспий» на проезжей. Владелец пытался выдать его за летнюю веранду, но оно продолжало выглядеть как объект капитального строительства. Мужчине запретили выезжать за границу и он сдался. Кафе больше нет.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, долги, арест, кафе, судебные приставы, Свердловская область
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