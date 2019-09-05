Свердловчанин простился с «Улыбкой» за долг в 13 миллионов

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« Каспий» на проезжей. Владелец пытался выдать его за летнюю веранду , но оно продолжало выглядеть как объект капитального строительства. Мужчине запретили выезжать за границу и он сдался. Кафе больше нет. В феврале приставы заставили екатеринбуржца снести кафеКаспий» на проезжей. Владелец пытался выдать его за летнюю верандуно оно продолжало выглядеть как объект капитального строительства. Мужчине запретили выезжать за границу и он сдался. Кафе больше нет.

Судебные приставы арестовали здание кафе жителя Первоуральска. Мужчина задолжал 13 миллионов рублей физическому лицу и не собирался их возвращать. Приставы возбудили исполнительное производство и выясниличто у него есть участок землиплощадью в тысячу квадратных метров. На территории располагалось здание кафеУлыбка», которое уже закрылосьсообщили в пресс-службе регионального УФССП. Приставы приехали в бывшее заведение и наложили арест. Если мужчина не выплатит долгто навсегда простится сУлыбкой».