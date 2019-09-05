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Суд отказался возвращать прокурору дело об аварии на ЗиКе

17:39, 05 Сентябрь 2019
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Фото: очевидцы ЕТВ
Решение обжаловал представитель потерпевшего.

Свердловский областной суд отменил постановление районной инстанции о возвращении дела об аварии на заводе имени Калинина прокурору. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, решение о возвращении дела обжаловал представитель потерпевшего с ЗиКа.

Напомним, авария на заводе произошла 9 ноября 2016 года. На предпряитии обрушилась кровля одного из производственных цехов. Источник завода рассказывал ЕТВ, что на территории ЗиКа есть несколько старых зданий, в которых долго не проводили ремонт. Под завалами оказались 20 рабочих, четверо из них погибли на месте. По мнению главного прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, авария на предприятии произошла из-за отмывания денег, так как на снос здания выделили 20 миллионов рублей, часть которых ушла неизвестно куда.

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Виновными в трагедии суд признал двух рабочих ЗиКа, которые должны были следить за эксплуатацией здания, владельца подрядных организаций и управляющих строительными фирмами. Всего обвинение предъявили пятерым, хотя ранее их было трое, но в итоге на скамье подсудимых оказались четверо — один из участников дела умер.

В декабре 2018 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело о трагедии.

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Трагедия на ЗиКе
Днем 9 ноября в одном из цехов машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге обрушилась кровля. Несколько человек погибли, больше десятка попали в больницу с различными травмами. По предварительным данным, причиной трагедии стало большое количество снега на крыше, под натиском которого сломались перекрытия.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Трагедия на ЗиКе, крыша, авария, ЗИК, Свердловская область , Екатеринбург
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