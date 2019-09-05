Суд отказался возвращать прокурору дело об аварии на ЗиКе

Свердловский областной суд отменил постановление районной инстанции о возвращении дела об аварии на заводе имени Калинина прокурору. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, решение о возвращении дела обжаловал представитель потерпевшего с ЗиКа.

Напомним, авария на заводе произошла 9 ноября 2016 года. На предпряитии обрушилась кровля одного из производственных цехов. Источник завода рассказывал ЕТВ, что на территории ЗиКа есть несколько старых зданий, в которых долго не проводили ремонт. Под завалами оказались 20 рабочих, четверо из них погибли на месте. По мнению главного прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, авария на предприятии произошла из-за отмывания денег, так как на снос здания выделили 20 миллионов рублей, часть которых ушла неизвестно куда.