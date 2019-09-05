Сквер за Оперным театром помешали сдать дожди, Путин и розовый гранит
11:38, 05 Сентябрь 2019
К началу театрального сезона подрядчик обещает проложить дорожку к главному входу.
Сквер за Ural Opera Ballet не успевают сдать к началу театрального сезона. Чтобы зрители могли попасть на премьеру, подрядчик обещает проложить дорожку к центральному входу в театр к 8 сентября. Из разговора с рабочими, благоустраивающими территорию, ЕТВ узнал, что сдать парк ко дню города не могли из-за перебоев с поставками розового гранита: «Карьер просто не выдает такое количество розовой плитки».
По информации главного инженера Ural Opera Ballet, недостаток материала вызван созданием «Парка ангелов» — монументв в память о погибших при пожаре в «Зимней Вишне». Поэтому финальную отделку сквера за оперным театром сделают из серого, а не розового гранита.
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Завершить большую часть работ подрядчик обещает к концу сентября. Однако оформить парадный вход вовремя рабочим уже помешала погода. «Дожди шли, мы не могли вывести грунт из парка. Из-за погоды целая неделя пропала. Машины не могли заехать — дороги размыло», — объяснил прораб.
Также среди причин, по которым парк не смогли сдать вовремя, называют визит в Екатеринбург Владимира Путина. Хотя глава государства задержался в столице Урала всего на полдня.
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