Сквер за Оперным театром помешали сдать дожди, Путин и розовый гранит

Сквер за Ural Opera Ballet не успевают сдать к началу театрального сезона. Чтобы зрители могли попасть на премьеру , подрядчик обещает проложить дорожку к центральному входу в театр к 8 сентября. Из разговора с рабочими , благоустраивающими территорию , ЕТВ узнал , что сдать парк ко дню города не могли из-за перебоев с поставками розового гранита: « Карьер просто не выдает такое количество розовой плитки».



