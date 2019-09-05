Прокуратура заставит свердловскую больницу сделать ремонт

Первоуральская прокуратура провела проверку в хирургическом корпусе городской больницы. В здании специалисты нашли обшарпанные стены , потолки и полы. Это снижало эффект от обработки дезинфицирующими средствами , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Тряпки сушили в ванных комнатах , а кровати были приставлены слишком близко к окнам. Также в корпусе выявили нарушения пожарной безопасности.



