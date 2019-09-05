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Прокуратура заставит свердловскую больницу сделать ремонт

14:09, 05 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Проверяющих шокировали облезлые стены в хирургическом отделении.
Первоуральская прокуратура провела проверку в хирургическом корпусе городской больницы. В здании специалисты нашли обшарпанные стены, потолки и полы. Это снижало эффект от обработки дезинфицирующими средствами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Тряпки сушили в ванных комнатах, а кровати были приставлены слишком близко к окнам. Также в корпусе выявили нарушения пожарной безопасности.

Прокуратура направила иск, с требованием устранить все нарушения. Требования полностью удовлетворили. По решению суда, отремонтировать отделение должны до 30 апреля 2020 года.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, проверка, хирурги, больница, Свердловская область
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