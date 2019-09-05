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Прокуратура заставила свердловское предприятие погасить долг в миллион

09:47, 05 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Только после суда и штрафов руководители соизволили рассчитаться перед работниками.

Свердловская прокуратура заставила предприятие погасить задолженность перед 15 работниками. Руководство было должно своим сотрудникам миллион рублей.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка» управляла недвижимым имуществом и не платила своим работникам деньги с июля 2017 года по февраль 2018 года. Чтобы восстановить справедливость, прокуратура начала действовать. Сначала поговорили с руководителями предприятия. Те пояснили, что задолженность возникла, поскольку жители комплекса не платили за ЖКХ, а ткже у организации арестовали счета

Это не уберегло «Золотую горку» от суда, который прокуратура выиграла. Руководству назначили штрафы, а в скором времени перед работниками погасили весь миллионный долг.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, долги, долги по зарплате
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