Прокуратура заставила свердловское предприятие погасить долг в миллион

Свердловская прокуратура заставила предприятие погасить задолженность перед 15 работниками. Руководство было должно своим сотрудникам миллион рублей.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка» управляла недвижимым имуществом и не платила своим работникам деньги с июля 2017 года по февраль 2018 года. Чтобы восстановить справедливость, прокуратура начала действовать. Сначала поговорили с руководителями предприятия. Те пояснили, что задолженность возникла, поскольку жители комплекса не платили за ЖКХ, а ткже у организации арестовали счета

Это не уберегло «Золотую горку» от суда, который прокуратура выиграла. Руководству назначили штрафы, а в скором времени перед работниками погасили весь миллионный долг.