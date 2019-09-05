Премии футболистов «Урала» оказались одними и самых маленьких в РПЛ
13:39, 05 Сентябрь 2019
Игроки получают по 300 тысяч за победу.
Футболисты «Урала» получают 300 тысяч рублей за победу в матчах. Как сообщает «Бизнес Online», это одна из самых низких премий в РПЛ. За матч, сыгранный вничью, екатеринбуржцы могут получить от 100 до 150 тысяч рублей. Такие же расценки в в тульском «Арсенале» (тут премии бывают двойными за победы над топ-клубами), «Крыльях Советов», «Уфе» и «Тамбове».
Самые высокие премии получают игроки «Зенита». Из бонус составляет девять тысяч евро (656 тысяч рублей) за победы и 4,5 тысячи евро просто попадание в заявку победного матча. Футболисты «Спартака» получают выплаты только в конце сезона за попадание в тройку (хотя еще недавно по пять тысяч евро им платили просто за победный матч). Если команда займет первое место — итоговая сумма умножается в 20 раз, второе — в 15 раз, третье — в 10 раз. В «Рубине» тоже платят премии за итоговое место в турнирной таблице. Суммы платежей пока не определены, но раньше игроки получали по 20 тысяч долларов только за победу.
В «Краснодаре» платят премии только за место в зоне Лиги чемпионов — по 1,5 миллиона рублей каждому игроку. А футболисты «Динамо» получают половину годового оклада за попадание в еврокубки.
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