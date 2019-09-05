Премии футболистов «Урала» оказались одними и самых маленьких в РПЛ

Футболисты « Урала» получают 300 тысяч рублей за победу в матчах. Как сообщает « Бизнес Online», это одна из самых низких премий в РПЛ. За матч , сыгранный вничью , екатеринбуржцы могут получить от 100 до 150 тысяч рублей. Такие же расценки в в тульском « Арсенале» ( тут премии бывают двойными за победы над топ-клубами), « Крыльях Советов», « Уфе» и « Тамбове».





Самые высокие премии получают игроки « Зенита». Из бонус составляет девять тысяч евро ( 656 тысяч рублей) за победы и 4,5 тысячи евро просто попадание в заявку победного матча. Футболисты « Спартака» получают выплаты только в конце сезона за попадание в тройку ( хотя еще недавно по пять тысяч евро им платили просто за победный матч). Если команда займет первое место — итоговая сумма умножается в 20 раз , второе — в 15 раз , третье — в 10 раз. В « Рубине» тоже платят премии за итоговое место в турнирной таблице. Суммы платежей пока не определены , но раньше игроки получали по 20 тысяч долларов только за победу.



