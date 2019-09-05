На площадь 1905 года свезут урожай яблок
18:58, 05 Сентябрь 2019
В Екатеринбурге снова пройдет выходная ярмарка.
На площади 1905 года пройдет очередная ярмарка выходного дня. На этот раз продавцы обещают представить собранный урожай. Это холодное лето принесло много яблок, как местных, так и из Поволжья и Саратова. Также обещают клубнику из Киргизии, сообщили в пресс-службе мэрии. Традиционно в палатках можно будет найти мясо, рыбу, сладости и мед.
Любители ярмарки смогут там даже позватракать: там будут свежие булочки, хлеб, блинчики и чай. После этого покупатели могут присмотреться к сувенирам из бересты и керамики, картинам, шторам и носкам. Для аграриев привезут саженцы яблонь, груш, вишен и слив. Ярмарка будет работать 7 и 8 сентября с 09:00 до 16:30. Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19:00 пятницы, до вечера воскресенья.
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