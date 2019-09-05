Мать подростка, севшего за убийство Димы Рудакова, подаст кассацию

Мать одного из подростков , осужденных за убийство Димы Рудакова , планирует подать кассационную жалобу на приговор суда. Женщина считает , что ее сын виновен только в побоях , но не убийстве , рассказала она в интервью порталу Е1. « Мой ребенок не убийца. На том видео он нанес четыре удара в плечо , ногу пнул. Несколько раз пытался остановить избиение , закрывал от ударов , кричал: „ Хватит“. Д а , там были побои , но не было ни одного удара со стороны моего ребенка , который бы мог вызвать серьезные травмы , которые могли бы покалечить», — заявляет женщина.



