Мать подростка, севшего за убийство Димы Рудакова, подаст кассацию
16:39, 05 Сентябрь 2019
Женщина уверена, что смертельные травмы нанес только один из участников расправы.
Мать одного из подростков, осужденных за убийство Димы Рудакова, планирует подать кассационную жалобу на приговор суда. Женщина считает, что ее сын виновен только в побоях, но не убийстве, рассказала она в интервью порталу Е1. «Мой ребенок не убийца. На том видео он нанес четыре удара в плечо, ногу пнул. Несколько раз пытался остановить избиение, закрывал от ударов, кричал: „Хватит“. Да, там были побои, но не было ни одного удара со стороны моего ребенка, который бы мог вызвать серьезные травмы, которые могли бы покалечить», — заявляет женщина.
По ее словам, ответственность за смерть Димы Рудакова должен нести только один из четырех подростков. Женщина уверяет, что он был знаком с погибшим, обвинял его в распространении наркотиков. Старший из осужденных якобы стал зачинщиком расправы и добил Диму, когда все ушли — на момент съемки видео инвалид был еще жив. Женщина уверяет, что подросток признался в этом, но аудиодоказательств у нее нет.
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Мать осужденного подростка рассказала, что носит на могилу Дмитрия цветы и сигареты. Женщина говорит, что во время домашнего ареста ее сын два раза пытался покончить с собой.
«Из-за общественного резонанса он и получил приговор по такой статье и с таким сроком. Но показательная казнь ничего не изменила. В городе ничего не поменялось, подростки все так же слоняются без дела по городу и супермаркетах, впрочем, это по всей стране», — заявила она.
В августе четыре подростка до смерти избили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в Березовском. Инцидент получил широкую огласку, местные жители даже выходили на улицы, требуя арестов. Юношам предъявили обвинение в «нанесении телесных повреждений, повлекших смерть», но позжезаменили на самую жесткую 105-ю — «Умышленное убийство». Все участники расправы получили максимальное наказание: 8-9 лет колонии. В компании с ними была 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на видео. Ее отправили в спецшколу на 1,5 года.
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