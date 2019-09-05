Конкурент Шипулина собрал 30 миллионов в избирательный фонд

Кандидаты в Госдуму по Серовскому округу собрали в своих избирательных фондах 52,9 миллиона рублей. Согласно отчету, опубликованному на сайте избиркома, самые большие возможности были у «Коммуниста России» Дмитрия Зенова. Он собрал 30 миллионов рублей, правда потратил на свою кампанию лишь 500 рублей. На втором месте единоросс Антон Шипулин, в фонде которого 20 миллионов рублей. Он потратил на печать листовок и другую подготовку к выборам всю эту сумму. Тройку замыкает кандидат «Справедливой России» фельдшер Алексей Коровкин. На его счету было 1,3 миллиона рублей и осталось 700 тысяч.

Кандидат КПРФ Габбас Даутов собрал в свой избирательный фонд 628 тысяч рублей, а потратил 208 тысяч. Учительница «Яблока» Ирина Скачкова потратила почти все деньги избирательного фонда — 326 тысяч рублей. В запасе у нее осталось только 50 тысяч. У общественницы Евгении Чудновец, которую выдвинула партия ЛДПР, было полмиллиона рублей, а осталось только 30 тысяч. Самым экономным стал »Зеленый» Игорь Рузаков, который собрал 114 тысяч и потратил только 30.

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу пройдут уже 8 сентября, в воскресенье. ЕТВ рассказывал о всех кандидатах здесь.