Из-за пожара в доме на ЖБИ утром эвакуировали 10 екатеринбуржцев
10:10, 05 Сентябрь 2019
На первом этаже сгорела квартира.
В Екатеринбурге рано утром на ЖБИ загорелась квартира. Сообщение о пожаре в доме на Бетонщиков поступило в МЧС в 06:23. На место приехали восемь спасателей, которые эвакуировали по лестницам десять человек. Среди них были два ребенка. Огонь в квартире на первом этаже удалось потушить спустя 20 минут после звонка спасателям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, проливку конструкций закончили в 07:16.
Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности и просят держать жилье в чистоте. Не копите мусор, не пользуйтесь сломанными электроприборами и доверяйте монтаж проводки только специалистам. Кроме того, для защиты электроприборов от перегрузки можно поставить предохранители.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Здоровье онлайн
Что съесть, чтобы похудеть?
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.