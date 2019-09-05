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Из-за пожара в доме на ЖБИ утром эвакуировали 10 екатеринбуржцев

10:10, 05 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
На первом этаже сгорела квартира.
В Екатеринбурге рано утром на ЖБИ загорелась квартира. Сообщение о пожаре в доме на Бетонщиков поступило в МЧС в 06:23. На место приехали восемь спасателей, которые эвакуировали по лестницам десять человек. Среди них были два ребенка. Огонь в квартире на первом этаже удалось потушить спустя 20 минут после звонка спасателям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, проливку конструкций закончили в 07:16.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности и просят держать жилье в чистоте. Не копите мусор, не пользуйтесь сломанными электроприборами и доверяйте монтаж проводки только специалистам. Кроме того, для защиты электроприборов от перегрузки можно поставить предохранители.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МЧС, пожар, Свердловская область , Екатеринбург
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