Из-за пожара в доме на ЖБИ утром эвакуировали 10 екатеринбуржцев

В Екатеринбурге рано утром на ЖБИ загорелась квартира. Сообщение о пожаре в доме на Бетонщиков поступило в МЧС в 06:23. На место приехали восемь спасателей , которые эвакуировали по лестницам десять человек. Среди них были два ребенка. Огонь в квартире на первом этаже удалось потушить спустя 20 минут после звонка спасателям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области , проливку конструкций закончили в 07:16.





