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Генконсульство США в Екатеринбурге начнет выдавать больше виз

14:40, 05 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Сотрудники дипмиссии просят российское правительство расширить штат.

Генконсульство США в Екатеринбурге увеличит количество мест на собеседование для желающих получить туристическую или деловую визу до января 2020 года. Проблемы с оформлением виз начались после сокращения числа сотрудников американской дипмиссии в 2017 году. Такое требование последовало после того, как США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов. Сейчас в стране остались только посольство США в Москве и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке (отделение в Санкт-Петербурге закрылось).

«Мы сожалеем о том, что работа наших консульских отделов затрудняется нежеланием российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию. Мы по-прежнему надеемся, что российское правительство поймет необходимость этих сотрудников», — сообщили на сайте дипмиссии.

Американское консульство возобновило работу в октябре 2018 года. Желающим съездить в США напоминают, что сначала нужно оплатить визовый сбор, а уже потом записываться на собеседоване. Недавно в столице Урала отпраздновали 25-летие американского представительства и День независимости. Читайте, как это было.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, виза, консульство , США, Екатеринбург
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