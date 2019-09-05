Екатеринбург получит два миллиарда рублей на ремонт дорог

Екатеринбург получит миллиард рублей из федерального бюджета в 2020 и 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое решение утвердили на заседании регионального правительства. Деньги на ремонт дорог общего пользования также получит Нижний Тагил — по 576 миллионов в 2020 и 2021 году, сообщили в департаменте информполитики региона. До конца года власти должны запустить конкурсные процедуры и найти подрядчика.

Напомним, что этим летом в Екатеринбурге должны отремонтировать 34 участка дорог на 1,6 млрд рублей: 16 из них в рамках нацпроекта, остальные чинят на деньги из региональной казны. Большую часть дорожных работ должны завершить ко Дню города, следующий дедлайн — начало учебного года, покончить вообще со всеми работами должны к 30 октября.

