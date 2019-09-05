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Екатеринбург получит два миллиарда рублей на ремонт дорог

17:58, 05 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Городу два года будут выделять федеральные деньги по нацпроекту. 

Екатеринбург получит миллиард рублей из федерального бюджета в 2020 и 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое решение утвердили на заседании регионального правительства. Деньги на ремонт дорог общего пользования также получит Нижний Тагил — по 576 миллионов в 2020 и 2021 году, сообщили в департаменте информполитики региона. До конца года власти должны запустить конкурсные процедуры и найти подрядчика.

Напомним, что этим летом в Екатеринбурге должны отремонтировать 34 участка дорог на 1,6 млрд рублей: 16 из них в рамках нацпроекта, остальные чинят на деньги из региональной казны. Большую часть дорожных работ должны завершить ко Дню города, следующий дедлайн — начало учебного года, покончить вообще со всеми работами должны к 30 октября.

По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, Дороги, ремонт дорог, Нижний Тагил, Свердловская область , Екатеринбург
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