Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге
08:00, 04 Сентябрь 2019
Александр Масляков снова объединил «Камызяк», «Пятигорск» и «Уральских пельменей». Юмористы не обошли стороной запретные для города темы.
Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников». На сцене нового конгресс-холла в привычном формате сразились три команды: «Сборная Камызякского края», «Пятигорск» и «Уральские пельмени». Знаменитым екатеринбуржцам правда так и не удалось собрать полный состав — они выступали без отколовшихся Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Зато к ним присоединился Сергей Светлаков.
Ведущим концерта стал президент международного союза КВН Александр Масляков. «Уральские пельмени — чемпион 2000 года. Страшно подумать: последние чемпионы 20 века», — рассказал бессменный ведущий, объявляя наборы команд. В своих выступлениях юмористы не обошли стороной новостную повестку: были шутки про противостояние храма и сквера, севший в кукурузу самолет «Уральских авиалиний», московские митинги, слухи о романе Леди Гаги и Бредли Купера. Смеялись и на вечные темы: свадьба, теща и встреча выпускников. Оценивал номера не менее звездный состав жюри: Михаил Галустян, Пелагея, Юлий Гусман, Владимир Шахрин. Смогли ли »Уральские Пельмени» одержать победу в окружении друзей — узнаете, когда выпуск появится в эфире. Это произойдет до конца сентября.
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За выступлением КВНщиков в первом ряду следил губернатор Евгений Куйвашев. «КВН — это и интересная игра, и азартный спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, что в нашем регионе мощное КВН-движение. А теперь здесь еще и проходят встречи КВН-щиков всероссийского масштаба», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Компанию при просмотре губернатору составил полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тоже был приглашен на концерт, но его место оказалось занято. После переговоров главу города все-таки усадили чуть подальше.
В конце вечера гости Екатеринбурга похвалили новый зал и атмосферу. Встречи выпускников КВН планируют сделать ежегодными.
«Суперзвезды отечественного телевидения приехали по звонку своего президента Александра Маслякова и сражаются с тем же драйвом и азартом, который мы видим в начале сезона уже много лет подряд», — заключил Юлий Гусман.
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