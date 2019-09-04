Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге

Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу « Встреча выпускников». На сцене нового конгресс-холла в привычном формате сразились три команды: « Сборная Камызякского края», « Пятигорск» и « Уральские пельмени». Знаменитым екатеринбуржцам правда так и не удалось собрать полный состав — они выступали без отколовшихся Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Зато к ним присоединился Сергей Светлаков.





Ведущим концерта стал президент международного союза КВН Александр Масляков. « Уральские пельмени — чемпион 2 000 года. Страшно подумать: последние чемпионы 20 века», — рассказал бессменный ведущий , объявляя наборы команд. В своих выступлениях юмористы не обошли стороной новостную повестку: были шутки про противостояние храма и сквера , севший в кукурузу самолет « Уральских авиалиний», московские митинги , слухи о романе Леди Гаги и Бредли Купера. Смеялись и на вечные темы: свадьба , теща и встреча выпускников. Оценивал номера не менее звездный состав жюри: Михаил Галустян , Пелагея , Юлий Гусман , Владимир Шахрин. Смогли ли » Уральские Пельмени» одержать победу в окружении друзей — узнаете , когда выпуск появится в эфире. Это произойдет до конца сентября.



