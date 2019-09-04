Защитники парков требуют от Высокинского документы на землю под храм

Участники сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», решающие проблемы опроса по расположению храма святой Екатерины, обратились к Александру Высокинскому в открытом письме. Они требуют предоставить документы на землю, где теоретически могут начать строительство храма.

Напомним, на последнем заседании, в перечень вернули территорию за Макаровским мостом, которую должна была осваивать компания «Брусника». Предложение внес сам мэр Высокинский. Также есть вариант возвести храм на пустыре на Фурманова-Белинского или на Горького, 17. Активисты считают, что без документов они не могут оценить сильные и старые стороны площадок и определить возможность застройки.

«Обсуждение без документов безнравственно. … Мы боролись за прозрачность процесса, за открытую дискуссию, а что получили? Кулуарные, якобы экспертные посиделки? На такое мы не пойдем», — написал депутат Константин Киселев, представляющий сообщество. «Подписи» депутат он собирает на своей странице в Fasebook.

Сегодня комиссия гордумы поддержала изменение правил опроса, который позволит наконец выбрать место под храм. Проект внес мэр Александр Высокинскй. Сейчас положение предполагает проведение поименного опроса по месту жительства. Глава города предлагает сделать так, чтобы екатеринбуржцы могли проголосовать на любой площадке и анонимно.