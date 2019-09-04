Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Защитники парков требуют от Высокинского документы на землю под храм

20:02, 04 Сентябрь 2019
image-1.jpg
Фото: ЕТВ
Сообщество «Парки и Скверы» считает, что без дополнительной информации они не могут оценить реальность площадок.

Участники сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», решающие проблемы опроса по расположению храма святой Екатерины, обратились к Александру Высокинскому в открытом письме. Они требуют предоставить документы на землю, где теоретически могут начать строительство храма.

Напомним, на последнем заседании, в перечень вернули территорию за Макаровским мостом, которую должна была осваивать компания «Брусника». Предложение внес сам мэр Высокинский. Также есть вариант возвести храм на пустыре на Фурманова-Белинского или на Горького, 17. Активисты считают, что без документов они не могут оценить сильные и старые стороны площадок и определить возможность застройки.

«Обсуждение без документов безнравственно. … Мы боролись за прозрачность процесса, за открытую дискуссию, а что получили? Кулуарные, якобы экспертные посиделки? На такое мы не пойдем», — написал депутат Константин Киселев, представляющий сообщество. «Подписи» депутат он собирает на своей странице в Fasebook.

Сегодня комиссия гордумы поддержала изменение правил опроса, который позволит наконец выбрать место под храм. Проект внес мэр Александр Высокинскй. Сейчас положение предполагает проведение поименного опроса по месту жительства. Глава города предлагает сделать так, чтобы екатеринбуржцы могли проголосовать на любой площадке и анонимно.

Доказательство эталона
Испытательный центр завода Уралхиммаш знает как определить, где истина.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Защитники парков требуют от Высокинского документы на землю под храм »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, мэр, храм Святой Екатерины, храм, сквер, парки и скверы екатеринбурга, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парки и скверы Высокинского
События
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Здоровье онлайн
Что съесть, чтобы похудеть?
Что съесть, чтобы похудеть?
От Светланы Зенковой
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский