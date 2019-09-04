В Свердловской области ищут дедушку-грибника

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут дедушку, который ушел три дня назад за грибами и не вернулся. 74-летний пенсионер Луканин Леонид Борисович живет в садоводческом некоммерческом товариществе «Автомобилист» в Верхней Пышме. Первого сентября мужчина попрощался с детьми, которые приехали навестить его, и отправился в лес. Через два дня родственники снова приехали в гости, но Леонида Лукина не оказалось дома.

Ориентировка с фотографией пропавшего появилась в соцсетях ПСО «Лиза Алерт». Когда дедушка уходил из дома, на нем были штормовка цвета хаки, черные сапоги, черные спортивные или хаки брюки. С собой свердловчанин взял зеленое ведро. Рост Леонида Борисовича 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волос нет. Кроме того, у мужчины отсутствуют зубы.