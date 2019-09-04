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В Свердловской области ищут дедушку-грибника

08:21, 04 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Леонид Луканин ушел из дома в лес три дня назад и не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут дедушку, который ушел три дня назад за грибами и не вернулся. 74-летний пенсионер Луканин Леонид Борисович живет в садоводческом некоммерческом товариществе «Автомобилист» в Верхней Пышме. Первого сентября мужчина попрощался с детьми, которые приехали навестить его, и отправился в лес. Через два дня родственники снова приехали в гости, но Леонида Лукина не оказалось дома.

Ориентировка с фотографией пропавшего появилась в соцсетях ПСО «Лиза Алерт». Когда дедушка уходил из дома, на нем были штормовка цвета хаки, черные сапоги, черные спортивные или хаки брюки. С собой свердловчанин взял зеленое ведро. Рост Леонида Борисовича 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волос нет. Кроме того, у мужчины отсутствуют зубы.

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Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавшего или готовы принять участие в поисках, звоните инфоргу Анастасии по номеру: 8-982-457-89-64.

ЕТВ рассказывал, как работает ПСО «Лиза Алерт». Читайте об этом здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Лиза Алерт, грибник, дедушка, пропал человек, Свердловская область , Верхняя Пышма
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