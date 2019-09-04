В Екатеринбурге пропал подросток

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнего подростка Вячеслава Садыкова, который ушел из школы в Железнодорожном районе 3 сентября и не вернулся. Мама ждала парня до вечера, думая, что он гуляет. При этом Вячеслав выключил телефон в 14:00, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Все сотрудники полиции ориентирован на поиск парня. Они проверяют торговые центры, улицы, компьютерные клубы, места скопления молодежи. Если вам известно, где находится мальчик, сообщите в полицию по телефону: 356-42-11.

Сегодня стало известно, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут дедушку, который ушел три дня назад за грибами и не вернулся. 74-летний пенсионер Луканин Леонид Борисович живет в садоводческом некоммерческом товариществе «Автомобилист» в Верхней Пышме. Подробнее тут.

