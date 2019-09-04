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Уральский боксер проведет отборочный бой IBF с южноафриканцем

18:13, 04 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба РМК
Шавкат Рахимов еще ни разу не проигрывал в карьере.
Уральский боксер Шавкат Рахимов сразится с Азингой Фузиле из ЮАР в отборочном бое IBF. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе РМК.

Рахимов еще ни разу не проигрывал свои бои, его визави — тоже. Поединок состоится 29 сентября в ЮАР. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF и встретится с американцем Тевином Фармером. Фузиле и Рахимов занимают в рейтинге второго полулегкого веса (до 59 кг) четвертую и пятую позиции соответственно.
Доказательство эталона
В мире промышленного производства любая оценка должна основываться на доказательствах.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Шавкат Рахимов, Екатеринбург, бокс
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