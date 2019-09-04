Уральца остановили на границе с Казахстаном из-за долга бывшей жене

Житель Ирбита отправился в отпуск к родственникам, которые живут в Казахстане. На границе мужчину остановили и напомнили ему о долге в 200 тысяч рублей. Эти деньги ждала от свердловчанина его бывшая жена. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, должнику предложили вернуться домой и заплатить всю сумму.

Уралец, который долго не хотел возвращать деньги экс-супруге, сразу же нашел 200 тысяч рублей. Долг пришел на счет бывшей жене, после чего мужчине разрешили пересечь границу.

Всего приставы запретили выезжать за пределы России 90 тысячам свердловчан. 14 тысяч из них не могут уехать в отпуск из-за долга по алиментам.