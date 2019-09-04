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Улицу на Юго-Западе Екатеринбурга закрыли на три недели

15:38, 04 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова
Черкасскую возвращают к жизни после ремонта.

В Екатеринбурге закрыли автомобильное движение по улице Черкасской на участке от дома № 2 до дома № 24. Строительная компания «УралРос» будет восстанавливать там нарушенное благоустройство. Ремонт продлится до 23 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. Водителей просят обращать внимание на знаки. На улице Черкасской должно стать интереснее — в здание под номером 12 переехал концерт-холл «Свобода».

До середины сентября также продлится ремонт моста на улице Шевченко. Его должны были открыть к началу учебного года, но сроки завершения работ перенесли на 15 сентября.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, перекрытия, Ремонт, Свердловская область , Екатеринбург
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