Улицу на Юго-Западе Екатеринбурга закрыли на три недели

В Екатеринбурге закрыли автомобильное движение по улице Черкасской на участке от дома № 2 до дома № 24. Строительная компания «УралРос» будет восстанавливать там нарушенное благоустройство. Ремонт продлится до 23 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. Водителей просят обращать внимание на знаки. На улице Черкасской должно стать интереснее — в здание под номером 12 переехал концерт-холл «Свобода».

До середины сентября также продлится ремонт моста на улице Шевченко. Его должны были открыть к началу учебного года, но сроки завершения работ перенесли на 15 сентября.