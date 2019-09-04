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У туристов группы Дятлова появился Telegram-бот

13:47, 04 Сентябрь 2019
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Фото: wikipedia.org
Агентство Ruptly запустило интерактивный проект, который повторяет маршрут погибших.

Российское видеоагентство Ruptly запустило интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница». У туристов появился свой Telegram-бот. Создатели проекта собрали версии гибели дятловцев, из которых пользователи могут выбрать ту, которая покажется им наиболее правдивой.

В частности, в боте «Дело Дятлова», который есть в Telegram, можно виртуально пройти путь туристов, свериться с дневниками студентов и другими документами, которые оцифровало Ruptly. Также создатели интерактивного проекта прошлись по маршруту погибших туристов, поговорили с местными жителями и сделали свежие снимки. Смотрите, как выглядит бот о дятловцах в Telegram:

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Фото: скриншот Telegram-бота

Напомним, девять туристов, большинство из которых учились в Уральском политехническом институте, погибли в экспедиции в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Студенты разместились на склоне горы Холатчахль, но покинули палатку ночью и спустились вниз. Тела туристов нашли с ожогами и другими травмами. Дятловцы были без верхней одежды и обуви. Точную причину произошедшего не называют. За несколько десятилетий история обросла множеством слухов. Интерес к ней до сих пор не теряется. Сейчас Генпрокуратура начала свое расследование.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, расследование, гибель, бот, туристы, Дятловцы, Свердловская область , Екатеринбург
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