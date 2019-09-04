У туристов группы Дятлова появился Telegram-бот

Российское видеоагентство Ruptly запустило интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница». У туристов появился свой Telegram-бот. Создатели проекта собрали версии гибели дятловцев, из которых пользователи могут выбрать ту, которая покажется им наиболее правдивой.

В частности, в боте «Дело Дятлова», который есть в Telegram, можно виртуально пройти путь туристов, свериться с дневниками студентов и другими документами, которые оцифровало Ruptly. Также создатели интерактивного проекта прошлись по маршруту погибших туристов, поговорили с местными жителями и сделали свежие снимки. Смотрите, как выглядит бот о дятловцах в Telegram: