Трех свердловских депутатов изгнали думы за скрытые доходы
17:23, 04 Сентябрь 2019
Народные избранники из Алапаевска забыли указать в декларации миллионные поступления.
Алапаевская прокуратура заставила трех депутатов гордумы досрочно сложить полномочия. Народные избранники забыли указать часть своего заработка в декларации о доходах за 2017 год, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Первый депутат умолчал о зарплате с прошлого места работы и банковских вкладах, второй — забыл о предпринимательской деятельности, которая приносит ему миллионы, третий — не сказал, что он учредитель в ООО.
Городская прокуратура потребовала устранить нарушение антикоррупционного законодательства, но на заседании гордумы не стали рассматривать вопрос об изгнании трех депутатов. Тогда прокуратура подала иск с таким требованием в суд. Его полностью удовлетворили, поэтому гордума Алапаевска стала меньше.
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