Трех свердловских депутатов изгнали думы за скрытые доходы

Алапаевская прокуратура заставила трех депутатов гордумы досрочно сложить полномочия. Народные избранники забыли указать часть своего заработка в декларации о доходах за 2017 год , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Первый депутат умолчал о зарплате с прошлого места работы и банковских вкладах , второй — забыл о предпринимательской деятельности , которая приносит ему миллионы , третий — не сказал , что он учредитель в ООО.



