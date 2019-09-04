Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловскую птицефабрику через три суда наказали за помет

16:37, 04 Сентябрь 2019
rooster-1284283_960_720.jpg
Фото: pixabay
Разбирательства дошли до Верховного суда, но предприятие не смогло отстоять свою точку зрения.
Птицефабрика «Свердловская» понесет наказание за куриный помет в полях. Три судебные инстанции подтвердили решение, рассказали ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее проверка показала, что «Свердловская» замусорила 56 гектаров, превысив содержание в почве нитратного азота. За это был составлен протокол об административном правонарушении и выданы предписания, чтобы нарушения устранили. Требования в установленный срок не выполнили.

Более того, птицефабрика обратилась с жалобой в Арбитражный суд Свердловской области. Тот признал предписания недействительным. В свою очередь, Россельхознадзор подал жалобу в Семнадцатом арбитражном апелляционном суд), и решение отменили. После жалобы птицефабрики в Арбитражный суд Уральского округа претензии также признали правомерными. Это же решение подтвердил Верховный суд РФ. Сейчас постановление вступило в силу.
Доказательство эталона
В мире промышленного производства любая оценка должна основываться на доказательствах.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Свердловскую птицефабрику через три суда наказали за помет»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловский областной суд, суд, птицефабрика, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Что съесть, чтобы похудеть?
04 сентября в 19:30
С Оксана Выдря
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.