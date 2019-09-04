Свердловскую птицефабрику через три суда наказали за помет

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Ранее проверка показала , что « Свердловская» замусорила 56 гектаров , превысив содержание в почве нитратного азота. За это был составлен протокол об административном правонарушении и выданы предписания , чтобы нарушения устранили. Требования в установленный срок не выполнили.





Более того , птицефабрика обратилась с жалобой в Арбитражный суд Свердловской области. Тот признал предписания недействительным. В свою очередь , Россельхознадзор подал жалобу в Семнадцатом арбитражном апелляционном суд), и решение отменили. После жалобы птицефабрики в Арбитражный суд Уральского округа претензии также признали правомерными. Это же решение подтвердил Верховный суд РФ. Сейчас постановление вступило в силу.

ПтицефабрикаСвердловская» понесет наказание за куриный помет в полях. Три судебные инстанции подтвердили решениерассказали ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.