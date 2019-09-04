Свердловскую птицефабрику через три суда наказали за помет
16:37, 04 Сентябрь 2019
Разбирательства дошли до Верховного суда, но предприятие не смогло отстоять свою точку зрения.
Птицефабрика «Свердловская» понесет наказание за куриный помет в полях. Три судебные инстанции подтвердили решение, рассказали ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
Ранее проверка показала, что «Свердловская» замусорила 56 гектаров, превысив содержание в почве нитратного азота. За это был составлен протокол об административном правонарушении и выданы предписания, чтобы нарушения устранили. Требования в установленный срок не выполнили.
Более того, птицефабрика обратилась с жалобой в Арбитражный суд Свердловской области. Тот признал предписания недействительным. В свою очередь, Россельхознадзор подал жалобу в Семнадцатом арбитражном апелляционном суд), и решение отменили. После жалобы птицефабрики в Арбитражный суд Уральского округа претензии также признали правомерными. Это же решение подтвердил Верховный суд РФ. Сейчас постановление вступило в силу.
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