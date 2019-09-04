Свердловского водителя-рецидивиста посадили в колонию
12:13, 04 Сентябрь 2019
Мужчину трижды осудили за пьяную езду, но он все равно сел за руль нетрезвым снова.
Водителя из Свердловской области приговорили к тюремному сроку за пьяную езду. Мужчина, трижды судимый за вождение нетрезвым, проведет десять месяцев в исправительной колонии общего режима
Ночью 26 июля 2019 года Сергей Макаров ехал на машине в Богдановиче выпившим, его остановили сотрудники ДПС. Кроме реального срока мужчину лишили прав на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Такие преступления — не редкость. 31 августа мы писали, что мужчина посадили на 6,5 лет после того, как он пятый раз сел за руль пьяным: такой большой срок получился, потому что свердловчанин получил условное наказание по другому делу.
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