Свердловского водителя-рецидивиста посадили в колонию

Водителя из Свердловской области приговорили к тюремному сроку за пьяную езду. Мужчина, трижды судимый за вождение нетрезвым, проведет десять месяцев в исправительной колонии общего режима

Ночью 26 июля 2019 года Сергей Макаров ехал на машине в Богдановиче выпившим, его остановили сотрудники ДПС. Кроме реального срока мужчину лишили прав на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Такие преступления — не редкость. 31 августа мы писали, что мужчина посадили на 6,5 лет после того, как он пятый раз сел за руль пьяным: такой большой срок получился, потому что свердловчанин получил условное наказание по другому делу.