Свердловские полицейские накрыли подпольный коньячный мини-завод

Полицейские закрыли подпольный коньячный цех в Белоярском районе Свердловской области. МВД и ФСБ возбудили уголовное дело, виновные могут сесть в тюрьму на шесть лет, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Цех располагался в подвале строящегося дома. Сыщики задержали восемь человек, обнаружив четыре емкости по тысячу литров каждая. Одна была заполнена водой, вторая — спиртосодержащей жидкостью темного цвета, третья — чистым спиртом, а четвертая — суррогатной водкой. Теневой бизнес потерял 247 литров этилового спирта, 395 литров колера для коньяка и 61 тысячи пустых бутылок по 0,5 литра.

«На вопрос оперуполномоченных УЭБ и ПК, а сами-то вы употребляете, что производите в антисанитарных условиях, бутлегеры ответили в том духе, что от этого, с позволения сказать, пойла с красивыми этикетками живот пучит и голова на утро болит», — резюмировал Валерий Горелых.