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Свердловские полицейские накрыли подпольный коньячный мини-завод

11:28, 04 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Правоохранители забрали сотни литров контрафакта.

Полицейские закрыли подпольный коньячный цех в Белоярском районе Свердловской области. МВД и ФСБ возбудили уголовное дело, виновные могут сесть в тюрьму на шесть лет, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Цех располагался в подвале строящегося дома. Сыщики задержали восемь человек, обнаружив четыре емкости по тысячу литров каждая. Одна была заполнена водой, вторая — спиртосодержащей жидкостью темного цвета, третья — чистым спиртом, а четвертая — суррогатной водкой. Теневой бизнес потерял 247 литров этилового спирта, 395 литров колера для коньяка и 61 тысячи пустых бутылок по 0,5 литра.

«На вопрос оперуполномоченных УЭБ и ПК, а сами-то вы употребляете, что производите в антисанитарных условиях, бутлегеры ответили в том духе, что от этого, с позволения сказать, пойла с красивыми этикетками живот пучит и голова на утро болит», — резюмировал Валерий Горелых.

Доказательство эталона
В мире промышленного производства любая оценка должна основываться на доказательствах.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, коньячный цех, контрабанда, алкоголь, Свердловская область
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